Премьеры России и Белоруссии назначили дату встречи

Главной темой на ней станет согласование так называемых дорожных карт по интеграции двух стран.

В Совете министров Белоруссии сообщили, что встреча премьера этой страны Сергея Румаса и главы российского правительства Дмитрия Медведева назначена на 6 декабря.

Договорились об этом они в ходе телефонного разговора. Состоялся он по инициативе Москвы. Обсудили также работу по согласованию дорожных карт интеграции двух стран.

Отдельно российский премьер поздравил коллегу с 50-летием, пожелал ему здоровья и новых созидательных успехов.

В Правительстве РФ затем подтвердили, что встреча состоится 6 декабря.

Ранее сообщалось, что до Нового года планируют встретиться и лидеры двух стран.