Французские СМИ увидели победу России над алкоголизмом

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2017 год граждане РФ выпили меньше алкоголя, чем французы.

За последние 13 лет употребление алкоголя в России снизилось на 43%. На такие данные обратило внимание французское издание Le Monde. За тот же период на 67% сократилось употребление крепких напитков в пользу вина и пива.

Авторы статьи отметили, что, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году каждый россиянин старше 15 лет выпивал в среднем 11,1 литра алкоголя, что на 0,6% меньше, чем показатели Франции. Однако это всё ещё больше, чем в целом по Европе.

Журналисты считают, что снижение показателей связано с введением в России некоторых ограничений на продажу алкоголя.

Ранее специалист назвал признаки алкоголизма, при которых стоит задуматься.