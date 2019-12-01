Набиуллина допустила скорое снижение ипотечных ставок до 7–8%

Глава ЦБ уже говорила о такой возможности, однако тогда речь шла о перспективе на несколько лет.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скорое снижение ипотечных ставок до 7–8% вполне возможным. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 1".

— Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7–8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально, — отметила Набиуллина.

В начале ноября глава ЦБ уже называла ставки в 7–8% реальными, однако говорила это в контексте нескольких лет и при условии инфляции на уровне 4%.

Ранее эксперты банков предсказали России падение ставки на жилищное кредитование ниже 9% годовых уже в этом году.

.