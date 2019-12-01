В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке симки

Власти считают, что такие меры помогут бороться с телекоммуникационным мошенничеством.

С 1 декабря в Китае вступило в силу требование властей об обязательном сканировании лиц покупателей новых сим-карт, сообщает РИА "Новости".

В Министерстве промышленности и информатизации КНР считают, что такая мера поможет бороться с киберпреступлениями и телекоммуникационным мошенничеством.

В Китае уже несколько лет при покупке сим-карты покупателю необходимо предъявить удостоверение личности. Кроме того, каждого желающего купить симку фотографируют. Теперь же ко всему вышеперечисленному добавилась новая обязательная процедура.

Помимо этого власти КНР требуют от операторов мобильной связи всеми силами предотвращать перепродажу сим-карт третьим лицам. Так, теперь каждый оператор обязан любым эффективным способом донести до абонента, чтобы тот не перепродавал свою симку.

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