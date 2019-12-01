Медики составили полный список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Сотрудники Министерства здравоохранения Забайкальского края продолжают работу по установлению всех пострадавших и оказанию им помощи. В зависимости от состояния людей развезли по ближайшим больницам в посёлок Кокуй и города Нерчинск и Шилка.
Ведомство опубликовало обновлённый список людей, которым потребовалась медицинская помощь после аварии.
Список пострадавших в ДТП:
1. Ведерников Ю.Н., 59 лет — Шилкинская ЦРБ
2. Григорьев Е.В., 53 года — Шилкинская ЦРБ
3. Панов М.Е., 26 лет — Шилкинская ЦРБ
4. Хозяева С.Н., 29 лет — Шилкинская ЦРБ
5. Баранова С.А., 49 лет — Шилкинская ЦРБ
6. Туранов А.А., 59 лет — Шилкинская ЦРБ
7. Салтанова Д.К., 30 лет — Шилкинская ЦРБ
8. Евгеева Е.А., 18 лет — Нерчинская ЦРБ
9. Болотова И.Н., 20 лет — Нерчинская ЦРБ
10. Чернявский А.Ю., 36 лет — Нерчинская ЦРБ
11. Вдовина П.Н., 30 лет — Нерчинская ЦРБ
12. Достовалов А.Г., 28 лет — Нерчинская ЦРБ
13. Воробьев В.О., 21 год — Нерчинская ЦРБ
14. Быков Д.С., 18 лет — Нерчинская ЦРБ
15. Мосиченко Л.А., 41 год — Нерчинская ЦРБ
16. Баранова И.А., 38 лет — Сретенская ЦРБ
17. Баранова К.А., 12 лет — Сретенская ЦРБ
18. Подкопалова Н.А., 42 года — Сретенская ЦРБ
19. Рыбаков Д.В., 25 лет — Сретенская ЦРБ
Однако затем шестерых пострадавших на вертолётах санавиации доставили на лечение в Читу.
Напомним, по последним данным, жертвами аварии в Забайкалье стали 19 человек. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Расследование происшествия взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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