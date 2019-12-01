В Москве уволенный бригадир устроил поножовщину на стройплощадке

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Фото © МВД РФ 

Между рабочими произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и ударил двух человек.

В Москве в результате разборки между рабочими погиб один человек. Об этом сообщает МК.

По данным газеты, в здание музыкальной школы на Северном бульваре пришёл ранее уволенный бригадир. Между ним и двумя рабочими завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и начал наносить удары.

Один рабочий погиб на месте, второго госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемый ушёл с места преступления, однако, по информации агентства "Москва", он уже задержан.

Ранее в Уфе задержали сектанта, который жестоко убил своего девятилетнего сына, "изгоняя из него бесов".

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