Аваков резко отреагировал на слова Володина о распаде Украины на части

Глава украинского МВД считает, что своими заявлениями российский спикер даёт надежду украинцам – сторонникам дружбы с РФ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков очень резко отреагировал на слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что политика притеснения нацменьшинств в Незалежной может стать причиной выхода некоторых областей из состава Украины. Аваков заявил, что Володин "прислал новые стёкла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".

— От себя — господину Володину: говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", — написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

Также его сообщение адресовано и той части украинского общества, что настроена по отношению к России дружественно или хотя бы нейтрально. По словам украинского министра, таких, как он, которые не приемлют дружбы с Москвой, якобы много. Своё послание Аваков закончил фразой, что он является русскоговорящим украинским националистом.

Напомним, ранее распад Украины на части и даже её полное исчезновение предрекали не только российский спикер Госдумы, но и украинские эксперты, и бывший нардеп Верховной рады Надежда Савченко. Как сообщал Лайф, экс-депутат Савченко предсказала исчезновение Украины к 2023 году.