Жена пожизненно осуждённого террориста объяснила, почему хочет от него ребёнка

Женщина надеется, что её любимого супруга когда-нибудь выпустят на свободу досрочно.

Вероника Королёва, жена пожизненно осуждённого за теракт Николая Королёва, рассказала Лайфу о причинах, почему она решила добиваться разрешения зачать от него ребёнка путём искусственного оплодотворения. Женщина верит, что то чувство, которое вспыхнуло между ними, мало кто может испытать.

— Коля уже 12 лет сидит в тюрьме. Он настоящий, простой, душевный, мудрый. С каждым годом понимаешь, что любовь — одна из главных вещей, что нужно человеку для жизни. Через эти тяжести возрастаешь духовно. Нам с Колей очень повезло. Обрели счастье любви, единства. Да, мы в разлуке, но если бы не было трудностей, мы бы так друг друга не узнали, — поделилась Вероника.

По словам героини, ей трудно даётся разлука с мужем. Первые 2–3 года были невыносимыми. Но вера в Бога вдохновляет пару пройти испытания жизни. До 2015 года они отправляли друг другу обычные письма, потом начали писать электронные. Свидание только один раз в год, зато длительное — целых три дня. К каждой встрече с любимым женщина старается приготовить ему что-то вкусное.

— Мне, конечно, сложно — в помещении длительного свидания круглосуточное наблюдение. Делаем романтические ужины при свечах, которые на батарейках. Что-нибудь интересное всегда придумываю, даже в таких условиях. Готовлю оливье и жареную картошку, — рассказала она.

Веронике часто напоминают, что её любимый лишил жизни 14 человек, искалечил судьбы десятков людей. Но, по мнению женщины, Николай уже наказан за злодеяние: он живёт в тяжёлых условиях без свиданий и звонков с родными.

Несмотря ни на что, Вероника считает себя счастливым человеком. Сейчас мечтает только о том, чтобы родить от любимого ребёнка, и надеется, что когда-нибудь мужа выпустят по УДО.

— У него в 50 УДО возможно. Хочется хоть в старости побыть вместе: в магазин сходить, поболтать, — поделилась с Лайфом женщина.

Напомним, ранее Лайф рассказал, что Вероника Королёва хочет путём ЭКО родить от мужа ребёнка. С 2014 года супруги судятся с государством за право отправиться в Екатеринбург для проведения процедуры.