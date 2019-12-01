Набиуллина объяснила укрепление национальной валюты России

С начала года рубль вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

Приток иностранного капитала в формирующиеся рынки, к которым относится и Россия, стал главной причиной укрепления рубля в текущем году. Такое объяснение устойчивому курсу национальной российской валюты дала в интервью телеканалу "Россия-1" глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Основная причина такого укрепления рубля — это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия, — заявила глава ЦБ РФ, отвечая на фразу ведущей, что рубль смог укрепиться даже в условиях действия международных санкций.

В то же время Набиуллина подчеркнула, что сама санкционная политика в отношении России вынуждает Центробанк быть более осмотрительным.

— Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть всё время наготове, — заключила глава регулятора.

Отметим, колебания курса национальной валюты снизились до минимума за последние пять лет. Однако, по прогнозам аналитиков, декабрь грозит стать переломным месяцем для рубля. Лайф выяснял, какие изменения ждут курс валют к 1 января.