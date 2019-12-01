Лайф публикует список погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье

В распоряжении Лайфа появился список жертв трагедии в Забайкальском крае. Он предварительный, включает 17 из 19 погибших человек:
1. Лыков И. 1986 г.р.
2. Коновалов К. 2001 г.р.
3. Шайдурова Т. 1978 г.р.
4. Горковенко Е. 1994 г.р.
5. Тонких Е. 1995 г.р.
6. Рубасов С. (водитель) 1976 г.р.
7. Баранов Ю. 1971 г.р.
8. Пестерева Ж. 1994 г.р.
9. Хлызов В. 1956 г.р.
10. Гафурова Л. 1960 г.р.
11. Виктория В. 2016 г.р.
12. Олег В. 2018 г.р.
13. Астафьев В. 1975 г.р.
14. Бобров В. 1977 г.р.
15. Джаралгапов Е. 1988 г.р.
16. Дмитрий М. 2005 г.р.
17. Шадрина Л. 1962 г.р.
Ранее Лайф публиковал полный список пострадавших в результате трагедии.
Напомним, сегодня утром в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.
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