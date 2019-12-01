В Сочи ссора в баре закончилась поножовщиной — видео

Подозреваемые объявлены в розыск, а пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В Сочи в баре "Паштет" завязалась драка, которая переросла в поножовщину, сообщает Mash. Инцидент произошёл в ночь на 29 ноября. Между двумя посетителями и охраной завязался конфликт.

Клиенты в итоге достали ножи и нанесли несколько ударов троим охранникам. Пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Личности подозреваемых уже установлены — это В. Хушшульян 1985 г.р. и А. Сулин 1986 г.р. Их разыскивает сочинская полиция.

Ранее Лайф рассказал, что в Москве уволенный бригадир пришёл на стройплощадку и зарезал одного из бывших коллег.