"Осталось 7 месяцев". Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

Она призналась, что только сейчас по-настоящему получает удовольствие от жизни и ценит каждый миг.

Предпринимательница Мирослава Дума рассказала шокирующую новость своим подписчикам. 34-летней иконе стиля и основательнице проекта Buro 24/7 поставили смертельный диагноз: редкая болезнь лёгких. Врачи дали неутешительные прогнозы: женщине осталось жить всего семь месяцев.

— В этом году у меня диагностировали редкое заболевание лёгких и сказали, что мне осталось жить 7 месяцев. Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни, — откровенно написала Мира на своей странице в Instagram.

Мать троих детей призналась, что недуг связан с иммунной системой, он был случайно диагностирован на ранней стадии.

— Я прекратила заниматься беготнёй и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю, — отметила Дума.

Предпринимательница рассказала, что только сейчас она начала замечать красоту в обычных вещах. Поняла, как прекрасна жизнь, и каждое утро просыпается счастливой, потому что может прожить ещё один день.

Как признаётся Мирослава, на протяжении всей жизни она искала одобрения окружающих. Теперь же пришла к выводу, что успех измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Дума поблагодарила всех замечательных людей в своей жизни и заверила, что "любит их всем сердцем (а также лёгкими)". Она не уточнила, на какой стадии заболевание сейчас и насколько ей помогло лечение.

А накануне с признаниями о своём здоровье выступила Анна Семенович. Она рассказала, что делала операцию на груди, в том числе ради будущего материнства.