СМИ: США подготовили "санкционный трюк" против "Северного потока — 2"

По данным немецкого таблоида, ограничительные меры будут введены до конца 2019 года.

Власти США намерены ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением выступило немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в американском сенате.

По данным таблоида, ограничения коснутся международных компаний, участвующих в строительстве. Речь идёт о швейцарской Allseas Group и ряде немецких фирм. Известно, что документ может быть принят до конца года, так как газопровод планируется запустить в 2020 году.

Власти США уверены, что таким образом окончание строительства может оказаться под угрозой. По их мнению, санкции должны заставить компании отказаться от проекта.

Ранее глава американского сената Джим Риш уже предупреждал о намерении ввести санкции против компаний — строителей "Северного потока — 2". А позже Германия обвинила США в недобросовестной конкуренции, заявив, что Америка преследует лишь собственные цели.