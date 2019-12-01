Стало известно, чей ребёнок убит при обстреле машины в Киеве

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев рассказал, что погиб его трёхлетний сын.

В центре Киева неизвестный обстрелял автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, погиб его сын. Об этом сообщает ТСН.

Депутат подтвердил, что в результате стрельбы погиб его сын, но других подробностей не рассказал.

Напомним, неизвестные открыли огонь по дорогой иномарке сегодня около 17:00 в центре украинской столицы на перекрёстке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Одна из пуль попала в трёхлетнего ребёнка, он скончался по дороге в больницу.

Вячеславу Соболеву 47 лет. Он уроженец Донецкой области, бизнесмен. По данным украинских СМИ, он основатель и владелец сети магазинов "Обжора". Депутатом облсовета стал в 2015 году. У него пятеро детей. Младший родился в 2016 году.