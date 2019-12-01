В РПЦ ответили на вопрос, когда у человека появляется душа

По мнению митрополита Илариона, с первых секунд эмбрион обладает всеми правами, в том числе и на рождение.

Несмотря на многочисленные споры о том, когда в тело вселяется душа, Русская православная церковь уверена, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия. Поэтому аборты невозможны, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком, — сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Церковь не имеет однозначного ответа на вопрос, когда в человеке появляется душа, однако право на рождение появляется в момент зачатия, уверен иерарх.

— Это не измеряется ни сантиметрами, ни сутками, ни неделями беременности, — полагает священнослужитель.

Именно поэтому в Русской церкви считают, что аборт недопустим, заключил митрополит Иларион.

Ранее митрополит Иларион критиковал врачей, предлагающих женщинам сделать аборты.