Одесситы отметили день рождения Жукова у его уничтоженного памятника

Местный депутат Богдан Гиганов призвал граждан "сопротивляться попыткам нынешней власти переписать историю".

Жители Одессы отпраздновали 123-летнюю годовщину со дня рождения маршала Георгия Жукова, сообщает СТРАНА.ua.

Мероприятие устроили сами горожане — они возложили цветы на месте демонтированного памятника советскому маршалу. Празднование было неофициальным, однако его посетил внефракционный депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов.

На церемонии возложения цветов политик призвал "сопротивляться попыткам нынешней власти переписать историю".

— Этот бюст снесли бандиты и убийцы — Стерненко и его соплеменники <...> Недавно начал работать институт "короткой памяти". И руководитель этого "замечательного" органа уже начал "учить" наших учителей, как рассказывать об истории, — заявил Гиганов.

Депутат призвал одесситов "выходить из кухонь и начинать бороться".