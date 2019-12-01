Глава Забайкалья обратился к жителям в связи с гибелью 19 человек в ДТП – видео

По словам Осипова, восемь пострадавших пассажиров автобуса находятся в тяжёлом состоянии, пять — в среднем.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям региона в связи с трагической гибелью 19 человек в ДТП с автобусом.

— Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял. Я прошу и вас — окажите всю возможную помощь и поддержку. В первую очередь психологическую — вашим друзьям, знакомым, тем, кто оказался в этой трагической ситуации, — сказал Осипов.

Глава региона добавил, что восемь пострадавших в ДТП человек находятся в тяжёлом состоянии, пять — в состоянии средней тяжести. Шестерых человек с помощью санитарной авиации эвакуировали из Нерчинской ЦРБ в больницы края.

Напомним, сегодня утром в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.