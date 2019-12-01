Кокляев рассказал о пропаже боксёрских перчаток после боя с Емельяненко – видео

Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о пропаже боксёрских перчаток, в которых он выступал против Александра Емельяненко в боксёрском поединке.

— Кто взял мои боксёрские перчатки сразу же после боя? Пожалуйста, отзовитесь, — сказано в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Спортсмен попросил вернуть их и пообещал взамен другие, а также майку.

В ночь на 30 ноября на "ВТБ-Арене" состоялся боксёрский поединок между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом MMA Александром Емельяненко. Победа досталась последнему — он отправил соперника в нокаут за 2,5 минуты.