Сирийская армия отбила атаку беспилотников на военный аэродром

Силы сирийской системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов террористов группировки "Джебхат ан-нусра"* в районе аэропорта Хамы. Об этом сообщает портал Al Masdar.

По его данным, террористы атаковали позиции на подступах к военному аэродрому Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщает агентство SANA, ожесточённые бои ведутся за населённый пункт Кефрая. Террористы попытались захватить огневые рубежи сирийской армии, но правительственные войска сумели отбить нападение. При этом были уничтожены две заминированные машины, которые боевики планировали взорвать у армейских позиций.

Накануне на юго-востоке Идлиба сирийские войска смогли ликвидировать более 30 террористов, а также два танка и пять бронетранспортёров.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.