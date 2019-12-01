Под Екатеринбургом зоозащитники пытаются спасти голодающих собак из передержки

По словам волонтёров, собаки от голода даже не могут встать, а псы карликовых пород содержатся на холодном полу на улице, что для них очень опасно.

В Камышлове Свердловской области зоозащитники пытаются спасти животных из передержки, где, как они уверены, за питомцами не ухаживают, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

Волонтёры провели более семи часов рядом с пунктом отловленных животных, но зайти внутрь им не разрешили — хозяин сослался на санитарный день.

Представители передержки, в свою очередь, обвинили активистов в том, что они выбивали окна и двери. Однако волонтёры это отрицают. На место два раза вызывали полицию.

Уже к вечеру в пункт передержки прибыл хозяин, с полицией и ветеринарами он прошёл внутрь. Затем ветеринары и полиция покинули место через запасной выход.

Благотворительный фонд "ЗООзащита" заявляет, что собаки от голода даже не могут встать, а псы карликовых пород содержатся на холодном полу на улице — для них это очень опасно.

Волонтёры попросили неравнодушных пользователей соцсетей приехать в Камышлов, так как боятся, что с ними что-то могут сделать.

Однако сам хозяин передержки заявил, что в таком состоянии псов уже к нему привезли, а сейчас они питаются нормально. По его словам, передержка успешно проходит все проверки.