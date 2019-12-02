Бультерьер набросился на мать с ребёнком в саратовском супермаркете

Ещё одна пострадавшая после нападения была госпитализирована, получил травмы также работник торговой точки.

В Саратове бультерьер, оставленный хозяином возле входа в магазин, покусал молодую маму с ребёнком, а также ещё двух человек, которые пытались отогнать животное. Об этом сообщает портал "Версия Саратов".

Как видно на кадрах с автомобильного видеорегистратора, неизвестный мужчина ведёт собаку без поводка и намордника ко входу в магазин, после чего оставляет её прямо у двери, а сам заходит внутрь. После этого пёс пытается найти хозяина, вбегает и выбегает из помещения, пока ко входу идёт женщина с маленькой девочкой.

Когда они подошли к двери, животное снова оказалось одно на улице и мама с дочкой решили впустить его обратно в тепло и открыли дверь. Далее происходящее становится плохо видно, однако, судя по реакции людей, нападение произошло сразу после входа в магазин.

В социальной сети девушка, представившаяся сотрудницей магазина, заявила, что помимо мамы с ребёнком досталось также ещё одной девушке, которая, по её словам, была впоследствии госпитализирована, а также работнику торговой точки. Она же выложила фотографию животного.

— Хозяин пропал, собаку никуда не забрали, она так и бегает по улице, — написала она, добавив, что приехавшие на место полицейские лишь составили рапорт.

Мнения пользователей относительно случившегося разделились: пока одни требовали "застрелить" животное чуть ли не прямо на месте, другие выразили уверенность в том, что виноват в случившемся только хозяин, который, "идиот, бросил её у дверей без намордника, не привязав".

Ранее Лайф сообщал, что собака протащила по улицам Саратова человеческую голову.