В Ростове-на-Дону студента-колумбийца подозревают в убийстве эквадорца

На кампусе Южного федерального университета между учащимися произошёл конфликт, в результате которого молодой человек скончался от ножевых ранений.

Полиция Ростова-на-Дону задержала студента из Колумбии по подозрению в убийстве студента из Эквадора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного федерального университета.

По данным вуза, в субботу, 30 ноября, на кампусе ЮФУ между студентами произошёл конфликт.

— Один из участников инцидента, студент из Эквадора, скончался от полученных ножевых ранений, — рассказали в пресс-службе.

По подозрению в убийстве полиция задержала студента из Колумбии. Оба молодых человека проживали на кампусе. По предварительным данным, причиной ссоры стали разногласия на бытовой почве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "убийство".