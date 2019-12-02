Саакашвили заявил, что решение покинуть Грузию было ошибкой

По словам экс-главы Грузии, он покинул страну, потому что устал сам и люди устали от него.

Бывший президент Грузии и такой же бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на фоне политической безызвестности, которая постигла его на Украине при президенте Владимире Зеленском, всё сильнее загорается патриотическими чувствами к родине и намекает на своё возвращение.

В этот раз бывший глава государства признался, что считает ошибкой своё решение уехать из страны, даже принимая во внимание возбуждённые там против него уголовные дела, по которым он уже заочно осуждён и теоретически может в любой момент отправиться отбывать своё наказание.

— Я ушёл не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушёл потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку, — сказал Саакашвили в эфире "Мтавари архи" .

При этом, парируя реплику ведущего о том, что, оставшись в Грузии, он бы неминуемо отправился в тюрьму, Саакашвили отвечает, что оставлять "свою страну — это самый худший выход".

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Саакашвили заявил о возвращении в Грузию "в ближайшие месяцы".