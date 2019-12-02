Горбачёв призвал Россию и США не допустить начала холодной войны

Последний лидер Советского Союза выразил надежду, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет восстановлен.

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой холодной войны.

— Возврат новой холодной войны, которая, если бы пошла, обязательно оказалась бы "горячей", означал бы разрушение всей нашей цивилизации, — сказал Горбачёв в интервью CNN.

Также бывший лидер СССР отметил, что США должны вынести урок из вывода советских войск из Афганистана. Горбачёв выразил надежду, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет восстановлен.

Ранее экс-президент СССР заявил, что не согласен с тем, что он "сдал" Восточную Европу.