Власти Новочеркасска готовы дать жильё и по 1 млн рублей новым врачам больницы

Также администрация города проводит работы по проектированию строительства нового многопрофильного медучреждения на 900 мест.

Администрация города Новочеркасска Ростовской области находится в поиске новых врачей в специализированную инфекционную больницу города, откуда ранее ушли все сотрудники стационара. Власти готовы выплатить медикам по одному миллиону рублей и предоставить жильё в случае трудоустройства.

— Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, администрация города проводит работы по проектированию строительства новой многопрофильной больницы на 900 мест, в ней планируется создать отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля.

Сейчас медпомощь местным жителям оказывается в штатном режиме и полном объёме, подчеркнули в пресс-службе.

В специализированной инфекционной больнице Новочеркасска было три врача стационарного отделения, двое из которых возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. Заведующий отделением инфекционист был на больничном, а затем тоже написал заявление об увольнении.