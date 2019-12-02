СМИ назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

Отмечается, что в среднем по стране количество работников, получающих меньше 15 тысяч рублей, сократилось вдвое.

В шести российских регионах более 20% населения имеют зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц, в большинстве российских регионов таких людей от 0,7% до 2,5% от общего населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно результатам исследования, лидерами в текущем году стали Север и Дальний Восток, а также Москва. Первую строчку с незначительным отрывом удерживает Чукотка. Здесь высокие зарплаты у трети населения — 32,1% от общего числа жителей.

Второе место с показателем 31,7% взял Ямало-Ненецкий автономный округ, занимавший годом ранее первую позицию с показателем 27,4%. Замыкает первую тройку поднявшаяся с пятого места Москва — 27,4% её жителей получают более 100 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо них в первую десятку также вошли Магаданская область — 26,1%, Hенецкий автономный округ — 25,0%, Сахалинская область — 20,9%, Республика Саха (Якутия) — 17,7%, Камчатский край — 17,5%, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 17,2%, а также Санкт-Петербург — 12,5%.

Отмечается, что регионов с долей более 20% в нынешнем году шесть, хотя годом ранее таких было лишь три. В то же время в 25 субъектах страны доля жителей, чьи зарплаты ниже 15 тысяч рублей, превышает 20%. Годом ранее таких регионов было 59.

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