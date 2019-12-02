СМИ: Ракетные комплексы "Искандер" подключили к "военному интернету"

Приказы при этом можно будет отдавать как с передовой, так и из находящегося в Москве Национального центра управления обороной.

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" подключили к "военному интернету". Об этом сообщают "Известия".

Благодаря этому расчёт установки сможет в режиме реального времени получать готовые полётные задания. Приказы при этом можно будет отдавать как с передовой, так и из находящегося в Москве Национального центра управления обороной. Испытания новой системы прошли осенью в Западном военном округе.

Под "военным интернетом" подразумеваются закрытые сети передачи данных (ЗСПД). Дальность полёта "Искандеров" составляет до 500 километров. Комплексы могут быть оснащены как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Также после выхода США из ДРСМД на "Искандеры" могут быть установлены дальнобойные крылатые ракеты.