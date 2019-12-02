Также на заседании комитета по ЖКХ было предложено отказаться от закупки электроэнергии у России.

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает портал "Экономическая правда" со ссылкой на одного из участников рынка.

— С часа ночи импорт из Белоруссии — ноль, трейдеры перестали импортировать, Белоруссия сейчас дороже нашего рынка, — говорится в сообщении.

Также собеседник издания отметил, что в небольших количествах продолжаются поставки электроэнергии из России. Ночью импорт составляет 16 мВТ, днём — 200–300 мВт. При этом сообщается, что 29 ноября на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ было озвучено предложение запретить импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.