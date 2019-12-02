Мнение Хилькевич о "ленивых русских мужчинах" назвали логикой курицы

Блогер Лена Миро напомнила актрисе, что в 2019 году женщина в состоянии самостоятельно купить в магазине мамонта и приготовить его.

Недавно актриса Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин, поскольку они ленивы, много пьют и не помогают женщинам.

Она призналась, что гораздо лучшего мнения о белорусах, поскольку её отец именно этой национальности. Особенно пылко она отозвалась об армянах, возможно, поскольку её супруг родом из Армении.

Блогер Лена Миро прокомментировала заявление Хилькевич по поводу национальностей.

— Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы, — написала блогер в своём ЖЖ.

Миро заявила, что среднестатистический россиянин работает и не так уж много пьёт. Кроме того, она обвинила актрису в том, что она пропагандирует ценности каменного века, когда женщины считались недееспособными.

— Своего мамонта вы вполне можете купить в магазине и самостоятельно приготовить, — заключила она.

Анна Хилькевич получила широкую известность благодаря ролям в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". 7 августа 2015 года она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. У супругов две дочери — Арианна и Мария.