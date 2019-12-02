Мнение Хилькевич о "ленивых русских мужчинах" назвали логикой курицы

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Фото © Instagram/annakhilkevich

Блогер Лена Миро напомнила актрисе, что в 2019 году женщина в состоянии самостоятельно купить в магазине мамонта и приготовить его.

Недавно актриса Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин, поскольку они ленивы, много пьют и не помогают женщинам.

Она призналась, что гораздо лучшего мнения о белорусах, поскольку её отец именно этой национальности. Особенно пылко она отозвалась об армянах, возможно, поскольку её супруг родом из Армении.

Блогер Лена Миро прокомментировала заявление Хилькевич по поводу национальностей.

Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы, — написала блогер в своём ЖЖ.

Миро заявила, что среднестатистический россиянин работает и не так уж много пьёт. Кроме того, она обвинила актрису в том, что она пропагандирует ценности каменного века, когда женщины считались недееспособными.

Своего мамонта вы вполне можете купить в магазине и самостоятельно приготовить, — заключила она.

Анна Хилькевич получила широкую известность благодаря ролям в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". 7 августа 2015 года она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. У супругов две дочери — Арианна и Мария.

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