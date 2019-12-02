Военно-строительная компания будет развивать "коммуналку" в регионах

Работа будет проводиться вместе с органами госвласти в регионах, а также с местным самоуправлением.

Военно-строительная компания займётся улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, работа пройдёт совместно с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

В интервью газете "Красная звезда" он отметил, что Военно-строительная компания должна обеспечить строительство, реконструкцию, а также капитальный ремонт военной и социальной инфраструктуры.

— То есть она будет принимать непосредственное участие в строительстве и реконструкции этих объектов, — подчеркнул он.

Кроме того, в полномочия Военно-строительной компании входит модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие систем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения казарменно-жилищного фонда.

Как отметил Попов, такая работа должна проводиться вместе с органами госвласти в регионах, а также с местным самоуправлением.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Такая программа не имеет аналогов в мире по объёмам, сложности задач и территориальному охвату.