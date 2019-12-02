Мультфильм "Холодное сердце — 2" стал лидером российского проката в выходные

Спустя несколько лет после действий в первом фильме Эльза, её сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в путешествие на север.

Мультфильм "Холодное сердце — 2" возглавил российский кинопрокат, собрав 883 миллиона рублей за минувшие четыре дня, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский анимационный фильм режиссёров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел на российские экраны 28 ноября. Кинолента стала продолжением картины 2013 года.

Спустя несколько лет после событий первого фильма Эльза, её сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в путешествие на север, где им предстоит открыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рейчел Вуд и другие актёры.

На втором месте в рейтинге оказался американский детектив "Достать ножи" Райана Джонсона. Фильм вышел в прокат 28 ноября и собрал 113,7 миллиона рублей. Согласно сюжету, известный романист Харлан Тромби приглашает большую и разрозненную семью на свой юбилей, надеясь их помирить. Однако во время празднования родственники неожиданно находят тело писателя. Главные роли исполнили Дэниел Крейг, Крис Эванс, Лакит Стэнфилд, Майкл Шеннон и Ана де Армас.

Третье место досталось лидеру двух предыдущих уик-эндов — американскому фильму "Ford против Ferrari". Байопик вышел в российский прокат 14 ноября и собрал с 28 ноября по 1 декабря 78,5 млн рублей. Фильм основан на произведении американского писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма "Гоните изо всех сил: "форд", "феррари" и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал, Джош Лукас и Ноа Джуп.