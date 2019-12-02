Российскую технику на поле боя будет расставлять ИИ

Автоматические системы управления (АСУ) получили новую функцию, благодаря которой расстановку техники на поле боя сможет осуществлять искусственный интеллект.
Как рассказали журналистам "Известий" в Минобороны, новый "машинный мозг" протестировали во время учений "Центр-2019". Оборудование анализирует все имеющиеся источники информации — данные спутников, беспилотников, разведки и т.д. — и на их основании выбирает позицию, в которой техника максимально защищена от ударов противника, но при этом сама может нанести наибольший урон.
Отмечается, что даже опытному командиру для оценки тактической обстановки, рельефа и сил противника может потребоваться продолжительное время, искусственный же интеллект способен сделать это в считаные мгновения. Он также выдаёт рекомендации по маскировке и укреплению позиций. Однако окончательное решение на поле боя всё равно принимает командир.
Ранее Лайф сообщал, что российский робот "Кунгас" прошёл испытания и в 2020 году поступит в войска
Life Shot наш оперативный канал в Telegram