Российскую технику на поле боя будет расставлять ИИ

Тем не менее окончательное решение на поле боя всё равно будет принимать командир.

Автоматические системы управления (АСУ) получили новую функцию, благодаря которой расстановку техники на поле боя сможет осуществлять искусственный интеллект.

Как рассказали журналистам "Известий" в Минобороны, новый "машинный мозг" протестировали во время учений "Центр-2019". Оборудование анализирует все имеющиеся источники информации — данные спутников, беспилотников, разведки и т.д. — и на их основании выбирает позицию, в которой техника максимально защищена от ударов противника, но при этом сама может нанести наибольший урон.

Отмечается, что даже опытному командиру для оценки тактической обстановки, рельефа и сил противника может потребоваться продолжительное время, искусственный же интеллект способен сделать это в считаные мгновения. Он также выдаёт рекомендации по маскировке и укреплению позиций. Однако окончательное решение на поле боя всё равно принимает командир.

Ранее Лайф сообщал, что российский робот "Кунгас" прошёл испытания и в 2020 году поступит в войска