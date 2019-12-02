В районе Забайкалья, где в ДТП с автобусом погибло 19 человек, объявили траур

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В понедельник, 2 декабря, в Сретенском районе Забайкальского края, где произошло ДТП, в котором погибло 19 человек, объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

2 декабря на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура, — говорится в сообщении.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.

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