На Украине заявили, что побеждают Россию на мировом рынке оружия

По словам нового замгендиректора "Укроборонпрома", в арсенале компании есть несколько предприятий, которые действительно могут конкурировать на внешних рынках.

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "опережает" Россию на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать. Своё мнение он озвучил в беседе с телеканалом ATR.

— Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, — заявил он.

По его словам, компания обслуживает технику советского происхождения, а также предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации и ремонтирует их.

Найем отметил, что в арсенале концерна есть несколько предприятий, которые действительно могут конкурировать на внешних рынках.