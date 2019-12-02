В Минюсте хотят ужесточить наказание работодателям, задерживающим зарплату

По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ, эта идея может выйти последнему боком, ведь зачастую зарплату задерживают именно государственные предприятия.

Если работодатель не выплатил вовремя зарплату нескольким сотрудникам, то его надо наказывать штрафом не один раз, как это зачастую делается сейчас, а за каждого работника отдельно. Такого мнения придерживаются в российском Минюсте, передают "Известия" со ссылкой на доклад министерства.

— В докладе приведён пример решения Приморского краевого суда от августа прошлого года. Невыплату жалованья 2591 работнику в сумме 31,5 миллиона рублей сочли одним нарушением, и работодатель получил минимальный штраф в 30 тысяч рублей, — говорится в публикации.

По мнению авторов доклада, в подобных ситуациях невыплата каждому работнику формирует отдельный состав преступления и по этой логике компанию из приведённого выше примера ожидал бы штраф минимум в 77 миллионов рублей.

При этом в самом Минюсте заявили, что, согласно статье 5.27 КоАП РФ, уже сейчас обозначенная выше практика может быть применима, что подтверждается и выводами Верховного суда России, согласно которым "каждый из выявленных в результате проведённой проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения".

Как рассказал журналистам вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Фёдор Прокопов, в его организации с докладом ещё не ознакомились, но "умножение" штрафов не поддерживают.

— КоАП действительно содержит техническую возможность распространения штрафов. Ещё нет временных ограничений: можно наказать компанию сегодня, а завтра, если нарушение не устранено, оштрафовать снова, — сказал он.

Он также отметил, что часто ответственность за те или иные нарушения разделяет также непосредственный руководитель организации или ответственное должностное лицо, для которого подобная система штрафов может означать потерю значительной части имущества, если у него большая команда подчинённых.

В свою очередь профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов уверен, что инициатива может выйти боком самому правительству, поскольку "как раз госпредприятия" зачастую задерживают зарплату из-за проблем с перечислением бюджетных денег.

— И, заплатив штрафы по логике Минюста, банкротами могут стать ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ. Кроме того, сам процесс круговорота государственных денег будет выглядеть абсурдно, — отметил Сафонов.

Профессор добавил, что Минюст прав с юридической точки зрения, однако если зайти с финансовой стороны, то "вряд ли", поскольку здесь происходит конфликт интересов. Если цель всего этого — добиться выплаты штрафа государству, то всё верно. Если же цель заключается в выплате зарплат, то кратные штрафы будут лишь "съедать" финансовый ресурс организации.