Посетители узнали о пятичасовой дороге официантки на работу и подарили ей машину

Девушка призналась, что до сих пор не верит в произошедшее и каждые два часа смотрит в окно, чтобы убедиться, что машина всё ещё там.

Посетители кафе в американском городе Галвестон, штат Техас, подарили машину официантке, которая тратила по пять часов на путь до работы и обратно, пишет издание Daily Mail.

Адрианна Эдвардс шла до работы почти 22,5 километра, и вечером проделывала такой же путь. Ежедневно она тратила на дорогу пять часов. Девушка копила деньги для покупки машины, однако помимо этого она была вынуждена оплачивать счета, питаться и обеспечивать себя.

Утром во вторник, 26 ноября, она обслуживала за завтраком супружескую пару. Они случайно узнали о долгом пути Эдвардс до работы, после чего покинули кафе и вернулись через несколько часов с сюрпризом для девушки.

Пара подарила ей Nissan Sentra 2011 года. Сначала Эдвардс подумала, что это розыгрыш, однако посетители кафе развеяли её сомнения.

Теперь Эдвардс тратит всего полчаса на дорогу до работы, а также может раньше начать учёбу в колледже. Девушка призналась, что до сих пор не верит в произошедшее и каждые два часа смотрит в окно, чтобы убедиться, что машина всё ещё там.

Пара пожелала остаться анонимной и не попросила ничего взамен. Вместо этого они попросили девушку сделать доброе дело для кого-то.