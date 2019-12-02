В Минздраве Забайкалья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В реанимации после ДТП с автобусом в Забайкальском крае продолжают находиться четверо из 19 госпитализированных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в реанимации краевой клинической больницы (ККБ). Также в Минздраве региона рассказали, что двое пострадавших проходят лечение в больнице Нерчинска, семь — в Шилке, четверо — в сретенской больнице и шестеро — в ККБ.

Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль. Страховая компания объявила, что семьи погибших и пострадавшие получат соответствующие выплаты.