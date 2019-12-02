СМИ рассказали о ходе разработки нового российского авианосца

Однако средства на его создание не предусмотрены нынешней Государственной программой вооружений.

Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость проекта оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, на последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России было решено, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца составит от 65 000 до 70 000 тонн.

Однако средства на создание авианосца не предусмотрены нынешней Государственной программой вооружений.

Источник также рассказал, что сегодня военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.

Сейчас в составе ВМФ России есть только один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта.