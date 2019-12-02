В Приморье очистили школу, куда ученик принёс банку с ртутью

Однако пока ученики всё ещё находятся на дистанционном обучении и на консультациях.

В школе села Хороль в Приморском крае, куда семиклассник принёс банку со ртутью, уровень концентрации паров после демеркуризации упал ниже нормы, но пока занятия не возобновлены, рассказала РИА "Новости" начальник Управления народного образования Администрации Хорольского муниципального района Алла Абросимова.

— Замеры пришли в норму, даже ниже нормы. Остался запах, — сказала она.

По словам Абросимовой, пока занятия не возобновлены, однако она надеется, что это скоро произойдёт. Конечное решение примет Роспотребнадзор, сейчас все дети на дистанционном образовании, на консультациях.

Абросимова рассказала, что власти района организовали для детей питание и подвоз, а также обеспечили кабинеты в другой школе, однако Роспотребнадзор пока не дал разрешения на их учёбу во вторую смену.

Напомним, 27 ноября в школу № 3 села Хороль ученик седьмого класса принёс банку со ртутью и разливал её в ладони одноклассников. Старшие классы временно перевели на обучение в соседней школе № 1.