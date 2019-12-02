"Росконтроль" нашёл только одну марку муки, к которой нет замечаний

Вкус хлеба, блинов, печенья и других мучных изделий напрямую связан с качеством, в первую очередь, самой муки, поэтому важно обращать внимание на качество продукта.

"Росконтроль" провёл исследование муки пшеничной популярных брендов. Специалисты проверили такие марки, как "Аладушкин", "Мелькомбинат №3", Makfa, "С.Пудовъ" и Billa.

— Программа испытаний включала более 70 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, в том числе сорту. Изучили физико-химические свойства продукта, в том числе пищевую ценность, протестировали на микробиологические показатели, проверили наличие токсичных соединений, провели скрининг на 140 пестицидов, определили фракцию помола, белизну. Органолептические свойства и показатели качества были определены при пробной лабораторной выпечке хлеба из тестируемой муки, — говорится в отчёте "Росконтроля".

Сорт муки зависит от целого ряда факторов, отмечают эксперты, и в первую очередь от зольности (степени очистки от внешних слоёв зерна) и белизны. Мука высшего сорта содержит относительно небольшое количество минеральных веществ и красящих пигментов.

Слишком большой процент золы оказался выявлен в образцах "Аладушкин", "С.Пудовъ", Billa. Недостаточно белой для муки высшего сорта оказалась продукция брендов "С.Пудовъ" и Billa.

Ещё один важный показатель качества муки — процент клейковины. В муке высшего сорта должно быть не менее 28% клейковины. В образце Billa — всего 20%, что соответствует даже не второму сорту, а обойной муке.

За несоответствие заявленному сорту "Аладушкин", "С.Пудовъ" и Billa занесены в список товаров с замечаниями.

В "Росконтроле" рассказали, что нормой свежести пшеничной муки считается кислотное число жира не более 50 микрограмм КОН на 1 грамм жира. Кислотное число жира возрастает в течение всего периода хранения по причине расщепления жира, содержащегося в муке. В результате этого увеличивается содержание свободных жирных кислот, что приводит к появлению специфического горьковатого привкуса, так называемого прогоркания. Если показатель кислотного числа жира выше 50 микрограмм КОН на 1 грамм жира, то органолептические показатели качества муки постепенно ухудшаются, особенно вкус и запах. Заметные изменения произойдут не сразу, но хранить такую муку точно не стоит, ведь качество блинов, хлеба и другой выпечки может сильно пострадать. Учитывая, что муку многие люди закупают впрок и хранят месяцами, необходимо, чтобы на момент покупки продукт был максимально свежим. Из проверенных образцов лишь один — бренда Makfa — имеет слишком высокое кислотное число жира, за что и отправляется в список товаров с замечаниями.

— Срок хранения — это период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства, указанные в стандарте. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению. Если кислотное число жира более 50 микрограмм КОН на 1 грамм жира, то хранение такой муки не рекомендовано, но использование в пищу сразу после покупки — безопасно. Хочется также отметить, что подобные лояльные нормы действуют только в России. Европейские законы запрещают продажу муки с кислотным числом жира выше 50 микрограмм КОН на 1 грамм жира, — отмечает ведущий эксперт Экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник.

Все проверенные показатели безопасности у исследованных образцов в порядке. Улучшители муки не обнаружены, заражённость вредителями и возбудителями "картофельной болезнью" также не выявлена. Скрининг на наличие 140 современных пестицидов показал, что лишь в одной муке, бренда Billa, содержится пестицид пиримифос-метил, но в количестве, не превышающем допустимого уровня.

Несмотря на выявленные недостатки, хлеб, испечённый при пробной лабораторной выпечке, оказался достаточно высокого качества. К вкусу, внешнему виду, состоянию корки и мякиша претензий у экспертов не возникло. Объёмный выход хлеба при выпечке — ещё один показатель качества муки — высокий у всех образцов. Лидер по этому пункту мука Billa. Лучшая формоустойчивость, отношение высоты к диаметру, у хлеба, сделанного из муки Makfa.

По итогам исследований лишь к муке бренда "Мелькомбинат №3" у экспертов не возникло никаких претензий, и она рекомендована к покупке. Все остальные образцы занесены в список товаров с замечаниями за несоответствие заявленному сорту и сомнительную свежесть — в случае с Makfa.