Пушков ответил на слова Кравчука о возникшем раньше России украинском княжестве

По словам сенатора, Украины не было ни во времена Ивана Грозного, ни после него.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что "украинское княжество появилось раньше России".

Напомним, ранее бывший украинский лидер заявил, что "Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном", в то время как украинское княжество существовало уже 300 лет.

— Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чём здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него, — сказал Пушков.

Ранее другой киевский политик, Геннадий Балашов, назвал Украину славянской Меккой и родиной протославян.