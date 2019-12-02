Под Хабаровском очевидцы сняли видео с амурским тигром

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Специалисты говорят, что они поступили правильно, поскольку не стали покидать автомобиль и продолжили движение.

В районе Змеиной сопки очевидцы засняли на видео гуляющего тигра. Ролик опубликован в инстаграм-аккаунте центра "Амурский тигр".

На кадрах видно тигра, стоящего в лесу рядом с дорогой. Увидев автомобиль, животное выходит из леса, идёт по дороге за медленно едущим автомобилем.

Девушка при этом шутит, что тигр нашёл свою добычу — её — и отмечает, что хищник нападает сзади.

Как пишут специалисты центра, очевидцы, снявшие видео, поступили правильно. Они не стали покидать автомобиль и продолжили движение.

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