В Забайкалье объявили 2 декабря днём траура по погибшим в ДТП с автобусом

На всей территории края будут приспущены государственные и региональные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днём траура в регионе по погибшим в ДТП с автобусом в Сретенском районе. Об этом сообщается на официальном портале Забайкалья.

На всей территории края будут приспущены государственные и региональные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. Ранее о трауре было объявлено в Сретенском районе Забайкалья.

Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Погибло 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.