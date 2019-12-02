В Забайкалье объявили 2 декабря днём траура по погибшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днём траура в регионе по погибшим в ДТП с автобусом в Сретенском районе. Об этом сообщается на официальном портале Забайкалья.
На всей территории края будут приспущены государственные и региональные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. Ранее о трауре было объявлено в Сретенском районе Забайкалья.
Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Погибло 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.
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