Суд в Хабаровске закрыл три сайта, продававших поддельные дипломы пилотов

Транспортный прокурор подал иск в суд о признании запрещённой информации, содержащейся на этих интернет-ресурсах.

Суд в Хабаровске закрыл три сайта, на которых можно было купить поддельные дипломы пилотов и специалистов по обслуживанию воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного транспортного надзорного ведомства.

— Комсомольск-на-Амуре транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет установила 3 сайта, на страницах которых размещена информация о возможности приобрести поддельные дипломы авиационного персонала, — сказано в сообщении.

Уточняется, что транспортный прокурор подал иск в суд о признании запрещённой информации, содержащейся на этих интернет-сайтах. Центральный суд Хабаровска удовлетворил иск в полном объёме.

Информация о продаже поддельных дипломов была в открытом доступе. В то же время изготовление и сбыт нелегальных документов запрещён статьёй о "подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Нарушителям грозит до четырёх лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что с 2021 года в России могут начать выдавать дипломы о высшем образовании цифрового образца.