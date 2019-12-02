Настоящий шоферюга. Лайф узнал о водителе автобуса, в котором погибло 19 человек

Родственник погибшего водителя рассказал, что не знает о каких-либо фактах нарушений со стороны мужчины, а о проблемах на его последней работе, Кубасов не жаловался.

Водитель рухнувшего с моста в реку автобуса в Забайкалье Сергей Кубасов был опытным профессионалом с 25-летним стажем и серьёзным подходом к работе и не мог быть виновником ДТП, в котором погибло 19 человек. Об этом Лайфу рассказал его родственник Владимир Путинцев.

— Он 25 лет водителем работал, до этого на грузовых, настоящий шоферюга. К каждому рейсу готовился тщательно, ответственный очень был, никогда не садился за руль пьяным, не нарушал. Так что не верю, что авария могла произойти по его вине, потому что в плане технической подготовки он всё на 100 раз проверял, — сказал Путинцев.

Он отметил, что даже не знает о каких-либо фактах нарушений со стороны родственника, а на проблемы на его последней работе Кубасов не жаловался. Несмотря на то что мужчины жили рядом, виделись они не так часто, а если такое и случалось, то разговоры были в основном о семье. Известно, что у погибшего остались жена и дочь.

Ранее Лайф сообщал, что рейсовый автобус упал с моста в Забайкальском крае, погибло 19 человек. По предварительной версии, причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо, расследование дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Крики от боли и просьбы о помощи. Первое видео с места падения автобуса с моста