Глава Минэнерго США Рик Перри ушёл в отставку

Как стало известно ранее Перри намерен работать в штате Техас, губернатором которого он был.

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост.

— Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра, — написал он в своём Twitter.

В октябре Рик Перри подал в отставку, однако президент США Дональд Трамп сообщил, что он покинет свой пост не раньше, чем в конце года. Как стало известно ранее Перри намерен работать в штате Техас, губернатором которого он был.