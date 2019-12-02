Глава Минэнерго США Рик Перри ушёл в отставку

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост.
— Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра, — написал он в своём Twitter.
В октябре Рик Перри подал в отставку, однако президент США Дональд Трамп сообщил, что он покинет свой пост не раньше, чем в конце года. Как стало известно ранее Перри намерен работать в штате Техас, губернатором которого он был.
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