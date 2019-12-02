В Москве будет небольшой снег и до –5 градусов в понедельник

В Москве ночью температура опустится до –6 градусов, а в Подмосковье до –9 градусов.

В Москве будет переменная облачность и небольшой снег в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Подмосковье днём ожидается переменная облачность, небольшой снег местами, а также гололедица. Ветер южный 6–11 м/с. Атмосферное давление будет около 747 миллиметров ртутного столба.

В российской столице и области температура упадёт до –5 градусов. Ночью ждёт облачная погода и небольшой снег, направление ветра сменится на западное. Давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба.

В Москве ночью температура опустится до –6 градусов, в Подмосковье до –9 градусов.