Фура сгорела дотла после ДТП с бензовозом под Челябинском – фото

На время тушения пожара и ликвидации его последствий движение на участке организовывалось через объезд. Сейчас трасса вновь открыта.

Прицеп грузового автомобиля полностью сгорел после столкновения с бензовозом на М-5 "Урал" в Челябинской области. Об этом порталу 74.ru сообщили в пресс-службе АО "Уралавтодор".

Установлено, что водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом остановился на проезжей части и включил знак аварийной остановки. Ехавший следом водитель бензовоза марки КамАЗ отвлёкся и не заметил стоявшую на дороге фуру, в результате чего произошло столкновение.

От удара прицеп большегруза загорелся. На место было отправлено 5 единиц техники и 16 человек от МЧС. На время тушения пожара и ликвидации его последствий движение на участке организовывалось через объезд. К настоящему моменту трасса вновь полностью открыта, пострадавших нет.