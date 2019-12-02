Власти Забайкалья выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

Также стало известно, что упавший с моста автобус будет доставлен в Читу для проведения дальнейших следственных действий.

Власти Забайкальского края выплатят по миллиону рублей родственникам погибших в ДТП с автобусом в Сретенском районе. Об этом ТАСС сообщил и.о. вице-премьера края Андрей Гурулёв.

Согласно распоряжению губернатора Забайкалья Александра Осипова, семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшим, находящимся в тяжёлом состоянии, полагается по 400 тысяч рублей, в средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Также Гурулёв сообщил, что упавший с моста автобус будет доставлен в Читу для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что страховая компания выплатит семьям погибших по 2,025 миллиона рублей. Выплаты пострадавшим будут определены в зависимости от серьёзности полученных ими повреждений.

Рейсовый автобус упал с моста в Забайкальском крае накануне. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль. 2 декабря в Забайкальском крае объявили днём траура.