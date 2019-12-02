Возбуждено второе уголовное дело после падения в Забайкалье автобуса с моста

Оно передано в Следственный комитет для объединения с возбуждённым ранее уголовным делом.

Полиция Забайкальского края возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения после падения рейсового автобуса с моста в реку. В настоящий момент оно передано в Следственный комитет для объединения с другим делопроизводством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент оно было передано представителям Следственного комитета для объединения с делопроизводством по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Напомним, рейсовый автобус Чита — Сретенск упал с высоты около шести метров на лёд замёрзшей реки Куэнге. Жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.